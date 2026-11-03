周一深夜，南非卡里加民主联盟第50选区市议会候选人凯泽尔·福布斯的住所因火灾被烧毁。火灾发生时，她17岁的女儿正在屋内睡觉，并伤到了腿。福布斯表示，所有家庭成员都已逃出房屋，目前处于安全地点。

火灾情况

据《每日马弗里克报》报道，警方于22时35分接到前往该住所的报案。东开普省警方发言人诺本图·甘塔纳表示，根据初步信息，有人砸碎窗户，将汽油倒入房间，随后将其点燃。

女孩被玻璃破碎声和汽油气味惊醒。她看到自己房间起火，试图扑灭火焰，但火势蔓延。其他家庭成员也试图灭火，但火焰吞噬了房屋的大部分区域，包括相邻房间。

火灾烧毁了卧室、床、淋浴间以及这个家庭的大部分财物。福布斯说，只有《圣经》和身份证件幸存下来。

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调查与反应

福布斯认为，这次袭击可能是因她参与政治和社区工作而针对她本人，而不是针对她的孩子。她表示，不会因这一事件停止在社区开展工作。

该案已移交纳尔逊·曼德拉湾区调查组。消防员、爆炸物处理专家、刑事情报人员、当地法医中心工作人员和市警察也在现场开展工作。

民主联盟东开普省负责人安德鲁·惠特菲尔德谴责了此次袭击，并呼吁警方迅速展开彻底调查。福布斯于2026年4月加入民主联盟，并于8月被宣布为该党第50选区候选人；该选区历史上一直是非洲人国民大会的选区。

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