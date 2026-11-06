南非男子因119项罪名被判三项无期徒刑——TimesLIVE

在南非韦尔科姆，一家法院判处37岁的克里斯蒂安·弗朗西斯科·福特莱扎·范德林德三项无期徒刑。他被裁定犯有119项罪名，这些罪名与多年来对三名未成年人的性虐待和剥削有关，TimesLIVE报道。

因119项罪名获刑

判决由韦尔科姆地区法院作出，该法院以专门审理性犯罪案件的法院身份审理此案。该男子承认了包括强奸、对儿童实施性诱骗、制作和传播儿童性虐待材料、绑架未成年人及谋杀未遂在内的指控。

据南非国家检察机关称，这些犯罪发生在2015年至2024年。该机构发言人莫贾莱法·塞诺科阿察内表示，范德林德在第一名受害者12岁时利用信任关系接近她。2015年至2020年间，他多次对该儿童实施性虐待，并制作儿童性虐待材料；检方称，他通过一个色情网站出售和传播这些材料。

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案件情况

据检方称，第二名受害者在犯罪开始时为11岁，该男子在2022年至2024年间对她实施剥削。在犯罪曝光后，他非法转移并绑架了她，并在一起检方描述为谋杀—自杀未遂的事件中试图杀害该儿童。

塞诺科阿察内还表示，被告操纵第二名受害者，并指示她在第三名未成年人不知情的情况下制作涉及后者的性虐待材料。这些材料在其持有物中被发现。检方还称，该男子试图损坏电子设备并销毁证据。

量刑期间，法庭收到了有关犯罪对受害者及其家人影响的陈述。检方称，两名受害者因所经历的事情处于自杀状态，并持续遭受严重心理创伤。控方还对所制作的照片和视频可能继续传播表示担忧。

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