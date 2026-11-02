南非莫迪莫莱一家法院于11月2日裁定伊曼纽埃拉·戴维德和弗洛里亚娜·约瑟夫犯有共谋入室和从总统西里尔·拉马福萨的Phala Phala农场盗窃58万美元罪。其共同被告、弗洛里亚娜·约瑟夫的兄弟恩迪利纳绍·约瑟夫被宣告所有罪名不成立，《每日马弗里克报》报道。

沙发里的钱

这起盗窃发生在2020年2月，地点位于林波波省的一座农场。检方称，在Phala Phala担任清洁工的弗洛里亚娜·约瑟夫发现了藏在沙发里的现金，并将此事告诉了她的兄弟。检方认为，认识两人的戴维德是随后入室的组织者。

目前，失窃资金估值超过900万兰特。庭审期间，检方提交证据显示，戴维德在2020年2月入室前曾两次前往Phala Phala地区，并提供了其在该时期财务状况的资料。

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法院听取的证据显示，戴维德花费超过500万兰特购买了一批昂贵汽车，其中一辆是为其孩子的母亲购置的。庭审还涉及25万兰特的牙齿饰品、7万兰特用于劳力士手表的钻石，以及100万兰特用于购买鲁斯滕堡的房产。

对调查的批评

戴维德否认其钱财来自盗窃的说法。他的辩护方表示，大笔款项在犯罪发生前就已通过汽车进出口业务以及在其叔叔的建筑公司工作而获得。律师还提供了一张发票，辩护方称，该发票证明在盗窃发生前三个月，已有超过100万兰特作为土方工程卡车的款项入账。

治安法官彼得·曼塔塔批评了调查，指出没有指纹，也没有可用的视频记录能够显示闯入总统住所的人员。他还注意到，刑事案件在盗窃发生两年后才立案。对戴维德和弗洛里亚娜·约瑟夫的量刑审议定于2026年11月13日举行。

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