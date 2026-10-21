据《Daily Maverick》报道，10月20日，南非约翰内斯堡前警察将军穆兰吉·姆佩戈因涉嫌非法持有弹药被捕后，以5,000兰特保释获释。他被指控存放了100多发弹药，这些弹药于今年早些时候在搜查其住所时被缴获。

弹药案

南非国家检察机关表示，根据进一步调查结果，被缴获的弹药可能属于国家，并专门为南非警察局使用而制造。检方称，姆佩戈没有持有这些弹药所需的许可证或其他合法授权。

在约翰内斯堡地方法院的听证会上获悉，姆佩戈没有前科，也没有尚未审理的刑事案件。控方不反对其保释获释。下次听证会定于2026年11月3日举行。

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作为另一项调查的一部分进行的搜查

警方表示，2026年7月6日对姆佩戈位于森图里恩的住所进行了搜查。行动期间，调查人员还缴获了文件和电子设备，这些物品可能与调查负责侦破犯罪的国家警察副总监辛迪莱·姆法齐死亡案有关。

姆法齐于2021年去世。南非国家检察机关表示，此次搜查是对其死亡进行的持续调查的一部分，姆佩戈是该案的嫌疑人。他此前曾代理警察刑事情报部门负责人。2009年，姆佩戈涉及一起被控妨碍司法公正的案件，该案于2010年从法院撤回。

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