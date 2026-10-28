在南非伯利恒，专门商业犯罪法院以诈骗和洗钱罪判处45岁的塔博·莫苏帕五年监禁。他曾是当地塔博·莫富察尼亚纳市政当局的工作人员。据TimesLIVE报道，他被判犯有多项此类罪行。

向赔偿基金转账

此案涉及2017年，当时市政当局根据关于工伤和职业病赔偿的法律，转账超过140万兰特作为赔偿款。这笔资金最初被转入Nedbank的一个账户，但在该账户被发现无效后，资金被退还给市政当局。

随后，这笔钱被转入FNB的一个账户，人们认为该账户属于赔偿基金。然而，就业和劳工部的赔偿基金表示未收到这笔付款，并向市政当局提供了Absa银行正确的账户信息。

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私营公司账户

市政当局启动内部调查，随后刑事案件立案，并移交给伯利恒Hawks严重商业犯罪调查部门。调查发现，收到超过140万兰特的FNB账户与莫苏帕拥有的The Seven One Stop公司有关联。

The Seven One Stop公司也被处以70万兰特罚款。罚款的执行被暂缓五年，条件是在此期间该公司不被判犯有诈骗或盗窃罪。

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