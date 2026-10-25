在南非，前刑事情报主管、少将穆兰吉·姆佩戈已向比勒陀利亚高等法院提出申请，要求裁定警方对其位于森图里恩Midstream Estate住所的搜查违法。他还要求立即返还被扣押的财产，包括三支持证枪械、纸质法律文件和一部手机，TimesLIVE报道。

该申请与7月初持续两天的搜查有关。此次行动是在调查涉嫌密谋实施谋杀、故意杀人和妨碍司法公正的过程中进行的。国家还在调查有关指控，即姆佩戈可能参与盗取其已故友人、警察副国家总监辛迪莱·姆法齐的机密警务材料；姆法齐于2021年因中毒去世。

对搜查令的质疑

姆佩戈的律师表示，滕比萨地方法院没有找到搜查令申请记录或随附的宣誓书。高级地方法官亨罗·杜普莱西在9月17日的一封信中确认，他于7月6日签署了搜查令，但该文件副本当天未依照第21条登记入搜查令登记册。他表示，不记得为何没有这样做。

姆佩戈称，这表明搜查令是在“完全的程序真空中”签发的。他还表示，警方超出了搜查令的范围：其附件允许扣押电子设备，包括手机、笔记本电脑和便携式数据存储设备，但行动中还扣押了枪械、弹药和数箱纸质文件。

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关于扣押后果的说法

姆佩戈称，搜查期间，身穿无标识迷彩服、戴着面罩的武装人员在他的住所内。他表示，这些人直接参与了对住所的检查，打开保险柜并触碰了他的枪械。这些说法是申请人在该案中的立场。

姆佩戈还称，被扣押的SIM卡是其公司14个企业银行账户进行双重身份验证的主要渠道。据他所说，这使他无法向供应商付款和支付工资。他还称，自枪械被扣押后，他已花费超过68万兰特购买私人安保服务。

周一，姆佩戈因非法持有在搜查中发现的100多发弹药而被拘留。在约翰内斯堡地方法院举行听证会后，他以5000兰特保释获释。警方已提交文件，表明拟反对该申请。该案定于10月27日审理。

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