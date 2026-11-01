马莱马承诺将被侵占的建筑归还南非市政当局——TimesLIVE

南非EFF党领袖朱利叶斯·马莱马在约翰内斯堡奥兰多体育场举行的Tshela Thupa竞选集会上，承诺将对侵占建筑物者采取果断行动。他表示，这类房产应归还市政当局，并改造成供工人和学生使用的可负担住房。

据TimesLIVE报道，马莱马称，犯罪集团正在希尔布罗、贝雷亚、朱伯特公园和马歇尔敦地区侵占建筑物，并向有住房需求的人收取租金。他还提及2023年8月马歇尔敦一栋属于约翰内斯堡市的建筑发生的火灾。

被侵占和被忽视的建筑物

马莱马表示，在非法侵占房产的问题上，该党不会区分南非公民和外国人。他说，从应举行选举的11月5日起，参与侵占约翰内斯堡建筑物的人将被视为罪犯。

这位政治人物表示，该问题还涉及德班市中心和Point地区、KuGompo City中央商务区，以及东开普省的布法罗城。马莱马还批评由DA党执政的开普敦市，指责其未能将非正规住区正规化，也未能为当地居民提供适当服务。

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对市政服务的批评

马莱马在演讲中很大一部分内容涉及供水中断、污水外溢、道路状况和街道照明。他表示，哈曼斯克拉尔有人在与受污染水源有关的霍乱暴发期间死亡，并指责茨瓦内市未能妥善维护水处理基础设施。

这位政治人物还提到吉亚尼。他说，尽管在供水项目上投入巨资，当地居民仍需长途取水。他指出，勒斯滕堡存在漏水和水龙头无水的问题，纳尔逊·曼德拉湾的马瑟韦尔、夸诺布莱和夸扎赫莱地区则长期停水。

马莱马列举的其他问题包括多个市政当局未收集的垃圾、污水外溢和受损道路。他声称，在东开普省的一些社区，因缺乏桥梁，儿童上学途中不得不过河；夸祖鲁-纳塔尔部分地区的居民则与动物共用水源。

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