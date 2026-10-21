在南非波洛克瓦内，5名被指控协助46名无证外国人逃避移民程序的警察获准保释，每人保释金为1,000兰特。这些在波洛克瓦内国际机场任职的警察已在该市治安法院出庭。

据TimesLIVE报道，他们被控妨碍司法公正及违反《移民法》。林波波省警方发言人马莱塞拉·莱德瓦巴表示，听证会已延期至11月30日，以便进一步调查。

案件情况

相关指控与2025年4月17日的一起事件有关。当时，一名交通督察在波洛克瓦内附近的N1公路上拦下了一辆22座梅赛德斯-奔驰小巴，车内有46名无证外国人。

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司机被逮捕，小巴被护送至波洛克瓦内N1公路上的称重点，以作进一步处理。在确认46名乘客均没有证件后，交通督察向波洛克瓦内国际机场的警察寻求协助。

调查人员的说法

据调查人员称，4名男性警察和1名女性警察到达现场。他们告诉交通督察，他们已与警局负责人商定，将该团体送往波洛克瓦内警察局办理进一步手续。

然而，当警局负责人和督察随后核查相关信息时，警察局内既没有这些警察，也没有46名外国人。该案件被移交给省级反腐败部门，检察院院长随后下令对这5名执法人员提出指控。

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