在南非，反移民抗议活动参与者要求外国企业主证明其投资额至少为500万兰特。这一要求被用于向商贩施压并关闭商店，尽管它仅适用于部分商务签证申请，《每日新闻》报道。

部长声明与抗议活动

2024年10月23日，小企业发展部长斯特拉·恩达贝尼-亚伯拉罕斯在议会表示，外国人要获得商务签证，必须向经济领域投资至少500万兰特。总统府部长洪布佐·恩察夫赫尼也曾作出类似表述。

不久后，Operation Dudula运动开始声称，外国企业家没有这类投资就不能经营。该刊物称，6月，抗议者要求出示500万兰特投资证明，促成了姆普马兰加省莱登堡由外国人拥有的商店关闭。

同月，Alfred Duma市政当局在一场合规检查行动中关闭了由外国人拥有的商店。一名店主告诉该刊物，官员尤其要求提供投资证明。夸祖鲁-纳塔尔高等法院彼得马里茨堡分院责令该市政当局允许这些商店恢复营业。

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自营职业权利

人权律师组织Lawyers for Human Rights的律师尼科·曼尤萨称，对500万兰特规定的使用是对《移民法》的曲解。他表示，这一门槛适用于部分商务签证申请，但并不会自动适用于该国每一位经营企业的外国人。

《每日新闻》指出，难民和寻求庇护者的自营职业权已得到判例法确认。2014年，最高上诉法院裁定，并不存在禁止难民和寻求庇护者从事自营职业的普遍禁令，而《难民法》中寻求工作的权利也包括经营自己的企业。

纳尔逊·曼德拉大学难民权利中心律师莉斯尔·福里表示，合法的难民和寻求庇护者无需投资500万兰特即可工作、开办企业和雇用员工。她表示，这同样适用于持有某些特别许可的人士，包括Zimbabwean Exemption Permit和Lesotho Exemption Permit；这些许可允许持有人在南非工作、求职和经营企业。

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