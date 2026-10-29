在南非，总统西里尔·拉马福萨尚未被要求在一个调查涉嫌政治干预种族隔离时期罪行调查和刑事起诉的委员会前作证。委员会发言人莱昂内尔·阿登多夫表示，总统已提交宣誓书，负责收集证据的人员认为没有必要由他本人作证。

总统的解释

据TimesLIVE报道，拉马福萨在其宣誓书中解释了为何在真相与和解委员会前成员亚斯明·苏卡和律师杜米萨·恩采贝扎提出请求后，没有立即同意成立一个独立委员会。他们于2019年2月发出的信得到时任真相与和解委员会主席德斯蒙德·图图的支持。

信件作者要求调查追究种族隔离时期罪行责任长期拖延的问题，以及可能存在政治影响这一程序的说法。拉马福萨表示，他当时没有成立委员会，是因为据他所说，南非国家检察院和司法部已经在通过其他合法方式努力克服这些拖延。

总统还否认自己曾干预警方或检察机关的工作。他表示，试图影响刑事诉讼的优先顺序或进度，可能会被视为行政部门干预检察机关的独立工作。

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受害者家属的说法

被杀害的反种族隔离活动人士艾哈迈德·蒂莫尔的侄子伊姆蒂亚兹·艾哈迈德·卡吉在听证会上表示，拉马福萨忽视了种族隔离罪行受害者及其家属的请求。总统回应称，这一问题不属于委员会的职权范围，法律也没有要求他成立独立调查。

该委员会于2025年5月成立，距离真相与和解委员会结束工作约三十年。它向国家检察院移交了约300起案件以进行刑事起诉，但其中只有少数案件进入法庭。

该委员会还在核查有关所谓秘密谈判的说法，谈判涉及前总统塔博·姆贝基执政期间的非洲人国民大会领导层、雅各布·祖马的党内领导层，以及南非陆军和警察的前将领。申请人认为，这类接触的目的可能是避免因与种族隔离时期侵犯人权有关的罪行而受到起诉。姆贝基否认了这些说法。

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