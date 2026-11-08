南非70岁的环保活动人士德斯蒙德·德萨在一场车祸中身亡。他是南德班社区环境联盟（SDCEA）的共同创始人，也是2014年高盛环境奖得主。事故发生于10月29日，当时他正前往该组织办公室，地点位于夸祖鲁-纳塔尔省南部海岸。据《每日马弗里克》报道。

为清洁空气而斗争

德萨约30年前参与创立了SDCEA。该组织主要维护德班南部居民享有清洁、安全空气的权利。这名活动人士出生于卡托庄园，20世纪60年代中期，他的家人被迁往温特沃思。该地区周围分布着炼油厂、化工企业和一家造纸厂。

20世纪80年代，德萨参与创建了温特沃思发展论坛。1995年，在总统纳尔逊·曼德拉访问温特沃思并为Engen燃料炼油厂扩建工程揭幕期间，他和SDCEA的同事向曼德拉提出诉求。他们提出温特沃思、梅尔班克和布拉夫白血病、癌症和哮喘发病率高的问题。

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抗议活动后，政府间制定了一项计划，规定对空气污染进行适当监测，并逐步减少德班南部住宅区的工业排放。

在德班告别

在奥斯特维尔大厅和温特沃思基督君王天主教堂举行的追悼活动上，同事们称德萨是社区坚定而执着的捍卫者。SDCEA主席维鲁什卡·梅姆达特表示，他熟悉温特沃思和奥斯特维尔的每一条街道，并倾听当地居民的投诉。

groundWork组织共同创始人鲍比·皮克说，德萨的行动超越了德班，并帮助与南非其他受污染地区的环保活动人士，以及尼日尔河三角洲和密西西比河沿岸的环保活动人士建立团结。德萨还参加了反对在夸祖鲁-纳塔尔海岸附近开展海上油气勘探计划的抗议活动。

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