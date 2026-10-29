据TimesLIVE报道，70岁的环保活动人士德斯蒙德·德萨在南非夸祖鲁-纳塔尔省南部海岸的一起车祸中丧生。与他一同在车内遇难的还有两名家人。他们当时正前往位于温特沃思地区的南德班社区环境联盟办公室。

反对工业污染的斗争

德萨曾在南德班社区环境联盟（SDCEA）工作。该组织联合了德班南部的社区，包括温特沃思、梅尔班克、乌姆拉齐、伊西平戈和布拉夫。该组织将环境议题与人权保护相结合，并鼓励居民参与涉及其所在地区的决策。

这名活动人士帮助居民应对工业污染。根据高盛环境奖的信息，他协助社区分析企业扩建计划、获得法律咨询，并使用简单设备采集空气样本，以记录污染的影响。

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2010年8月，位于查茨沃思Bulbul Drive的一家危险废物填埋场运营商撤回了扩建申请；2011年11月，该填埋场关闭。德萨因这项工作于2014年获得高盛环境奖。

荣誉与反应

此后，身份不明者纵火焚烧了这名活动人士的住宅。德萨遭受烧伤，其物品被毁，家人经历了创伤性事件。他还曾获得2013年Diakonia人权奖，并于2015年9月获德班理工大学授予健康科学荣誉博士学位。

德萨在SDCEA的同事表示，他们对其去世的消息感到震惊，无法发表评论。人道主义活动人士卢布娜·纳德维称他是自己的朋友和同志，并提及他在环境教育领域的工作以及在SDCEA的活动。

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