南非德班扣留了至少五棵原计划出口到格鲁吉亚的大型猴面包树。据《每日新闻报》报道，南非林业、渔业和环境部表示，该案已对数方提出刑事指控。这些树木的根部和树枝大多已被切离，它们在莫贝尼工业区的Africa Global Logistics仓库被扣留。

该部门表示，在2026年7月17日截获这批货物时，出口商无法提供处理受保护树木所需的有效许可证。猴面包树被列为特别受保护的本土物种：未经官方许可，不得损坏、移动、储存、出售、运输或出口。

许可证申请被驳回

7月27日，出口商就五棵树提交了许可证申请。该部门于7月31日驳回申请，理由是正在进行刑事调查，并拒绝追溯签发许可证以使涉嫌非法行为合法化。8月8日，申请人对该决定提出上诉，目前上诉正在审理中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该部门还表示，这些树木是在林波波省沃特伯格区莱法拉莱地方自治市被挖出的。Adansonia digitata物种同样受到林波波省法律保护，且未根据该省环境管理法为这些树木取得许可证。

物流公司的立场

Africa Global Logistics表示，该公司仅作为物流服务提供商行事，并非货物所有者、出口商或许可证持有人。该公司因保密原因拒绝披露客户信息，同时指出愿意通过官方渠道与主管部门合作。

据《每日新闻报》观察，这些猴面包树被放置在阳光下的混凝土地面上，这种情况可能已持续两到三个月。当地植物专家杰夫·尼科尔斯在评估照片后推测，这些野生树木可能已有50多年树龄，并对其储存条件表示担忧。

关注我们在