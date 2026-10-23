南非皮内敦警方逮捕了29岁的Siphosethu Ndovela，他涉嫌在一对夫妇及其58岁的熟人到访赌场后对他们实施抢劫。正如TimesLIVE报道，该嫌疑人已在皮内敦地方法院出庭。

法院审理

法院决定继续羁押Ndovela。他将于10月27日再次出庭，届时将审议正式的保释申请。

夸祖鲁-纳塔尔省警方发言人Robert Netshiunda上校表示，抢劫发生在8月21日夜间。一名50岁男子、其59岁的妻子及其58岁的熟人约于23:00乘坐一辆BMW X3和一辆Ford Ranger离开乌姆德洛蒂附近的一家赌场。

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住宅附近的袭击

警方称，当他们抵达位于皮内敦巴特利特路的住所时，两名武装嫌疑人接近了他们。他们的钱财被抢走，其中包括该男子在赌场获得的钱以及一个女式手提包。

Netshiunda表示，抢劫期间，正在执行例行巡逻任务的Flying Squad小组执法人员与嫌疑人的逃逸车辆并行行驶。有人向他们开枪，但执法人员及时躲避且未受伤，嫌疑人随后逃跑。

警方发现一辆挂有伪造车牌的白色Toyota Yaris驶离现场。调查人员随后确认，抢劫过程中还使用了一辆白色VW Polo。Ndovela被确认为该车辆的车主，并于周一被夸祖鲁-纳塔尔省警察谋杀和抢劫调查部门的侦探逮捕。第二名嫌疑人正在被追捕，其身份已被调查人员掌握。

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