南非地方选举投票结束——阿纳多卢通讯社

南非地方政府选举投票已经结束。全国各地的投票站于当地时间7:00至21:00开放。

投票站关闭后，计票工作将开始。计划在夜间公布部分初步结果，官方完整结果预计将于周四或周五公布。

投票率和投票站运作

超过2900万人登记参加选举，全国约有23,700个投票站运作。根据南非独立选举委员会的初步数据，截至17:00，约1200万选民已投票。

选举委员会表示，尽管当天出现了运营困难，但投票率仍令其感到鼓舞。阿纳多卢通讯社报道。

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选举参与者

数十个政党参加此次选举，其中包括非洲人国民大会、主要反对党民主联盟、经济自由斗士党和因卡塔自由党。前总统雅各布·祖马所属的民族之矛党首次参加地方选举。

该通讯社采访的大多数选民谈到市政服务恶化，并表示希望改变。他们列举的问题包括缺乏干净饮用水、污水系统故障、犯罪和毒品交易。

非洲人国民大会曾带领纳尔逊·曼德拉在1994年南非首次民主选举中获胜，该党在2021年市政选举中获得的全国选票不足50%。在2024年大选后，该党失去议会多数席位，并与民主联盟及其他政党组成民族团结政府。

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