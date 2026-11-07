巴拉圭检方在涉及数字银行Ueno Bank的一起刑事案件中，对27人提出指控。其中包括该银行涉嫌向与其所有者有关联的公司提供贷款。据《The Rio Times》报道，刑事保障法官翁贝托·奥塔苏于11月4日受理了第89/2026号案件中的指控。

案件被告

该案涉及Ueno Bank的七名董事及其法定审计师，以及与相关贷款有关的六家公司的19名股东、总裁或董事。被告包括Grupo Vázquez的主要股东米格尔·巴斯克斯，以及该银行总裁胡安·曼努埃尔·古斯塔莱。

检方指控涉案人员滥用信任、在危机情况下行为不当、企图诈骗以及违反保存商业账簿的义务。根据调查，向关联实体发放的贷款可能担保不足或没有担保。

检方还指出，6月15日曾将价值7440万美元的贷款组合出售给Vinanzas SA，该公司后来被认定与该银行有关联。根据指控，这笔交易可能是虚假的：Vinanzas没有自有资金，而资金经由从Ueno获得贷款的公司回流。

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预防性措施及针对佩尼亚的另案

据该媒体报道，法院于11月5日决定将六名银行官员羁押，并对另外两名女性董事采取佩戴电子脚环的居家监禁措施。同时，不同报道对于被羁押人数的说法并不一致。

11月6日，巴拉圭参议院以未妥善履行职责为由，在政治弹劾程序中罢免总统圣地亚哥·佩尼亚。同日，检方决定在另一起程序，即第92/2026号案件中拘留佩尼亚和前中央银行行长卡洛斯·卡瓦略。副总统佩德罗·阿利亚纳当晚宣誓就任总统。

没有任何涉案人员被认定有罪，审判日期尚未确定。巴拉圭中央银行于11月2日启动了针对Ueno的处置程序，此前该银行的偿付能力指标已降至法定最低标准一半以下。被起诉不等于被判罪。

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