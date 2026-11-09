据《The Rio Times》报道，巴拉圭将于2026年11月9日星期一暂停在圣佩德罗省、首都亚松森以及中央省和阿耶斯总统省实施的Hambre Cero国家学校供餐计划。该决定与公立学校教师罢工有关。

哪些地区将停止供应

圣佩德罗省政府在11月7日的一份通告中通知供应商和学校负责人，周一将不再向所有参与该计划的机构供应和配送食品。即使仍然上课的学校也将受到这一限制。

巴拉圭社会发展部于11月8日宣布，将在亚松森、中央省和阿耶斯总统省采取类似措施。该部表示，部长塔德奥·罗哈斯下令暂停供应，以节省公共资金，并避免学生留在家中时食品变质。

工会的诉求

此次罢工得到巴拉圭教育工作者联合会、全国教育工作者联盟、两个OTEP工会组织以及Sinadi学校校长工会的支持。他们要求政府为与Ueno Bank相关的公共和养老金资金提供保障，该媒体报道称该银行已经倒闭。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

具体而言，工会要求将6000万美元返还给Caja Fiscal——公务员养老金基金——并将3.5亿美元返还给国营社会保障研究所IPS。其他诉求包括增加2027年国家预算中的教育经费。

工会领导人原定于11月9日11时30分与总统佩德罗·阿利亚纳会面。根据初步信息，课程预计将于11月10日星期二恢复。

《The Rio Times》还将此次罢工与该国的政治危机联系起来。据该媒体称，11月6日，巴拉圭参议院罢免了总统圣地亚哥·佩尼亚，佩德罗·阿利亚纳于当天宣誓就任国家元首。

关注我们在