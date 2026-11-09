巴拉圭搜查前总统佩尼亚住所——《印度教徒报》

在巴拉圭，警方在调查银行业危机和Ueno Bank倒闭案的过程中，搜查了前总统圣地亚哥·佩尼亚的住所。在参议院于11月6日将其免职后，这名前总统被拘押在一处军事设施内。副总统佩德罗·阿利亚纳接任总统职位。

对银行倒闭的调查

据《印度教徒报》报道，当局上周介入Ueno Bank并将其接管。这是一家颇受欢迎的网上银行，该国650万居民中近一半在其中拥有账户。该银行还存有超过8亿美元的国家资金。

这家机构的倒闭引发了街头抗议。检方表示，Ueno Bank从政府机构获得存款，同时向与Ueno管理层有关联的公司发放可疑贷款。

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针对佩尼亚的指控

调查人员怀疑佩尼亚利用总统影响力，将数百万美元国家存款导向Ueno Bank。他还被指控在已收到有关可疑贷款和偿付能力问题的警告后，隐瞒或淡化该银行的财务问题。

佩尼亚于2023年上台，直到去年一直持有控股公司Ueno Holding的股份。起诉文件指出，2024年，他从Ueno Bank获得两笔贷款，总额约50万美元，用于在亚松森附近建造房屋。文件称，他每月的抵押贷款还款额为3.8万美元，是总统月薪的六倍。

佩德罗·阿利亚纳11月8日表示，政府已向120万名资金被冻结的Ueno Bank客户返还款项。当时，支付总额已达到约1.58亿美元，赔偿本应在本周继续进行。

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