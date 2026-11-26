41岁的埃米莉·克尼格在巴黎受审，她被控在叙利亚宣传“伊斯兰国”组织，并鼓励其他女性加入该组织。据法国24台报道，在首次庭审中，她向自己的孩子、母亲和法兰西民族道歉。

被告声明

克尼格向法庭表示，她为自己的行为以及圣战主义网络宣传可能产生的影响感到羞愧。她还坚持称自己已经改变。审判预计将持续四天。若被判有罪，她将面临最高30年监禁。

埃米莉·克尼格来自布列塔尼的洛里昂。2012年，即叙利亚内战爆发一年后，她将两名孩子留在法国，前往叙利亚与一名“伊斯兰国”组织成员结婚。她在那里停留了10年。

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在叙利亚期间及遣返

检方称，克尼格是该极端组织“真正的偶像”，并在互联网上拥有显著影响力。她曾出现在“伊斯兰国”的宣传视频中，并生活在该组织于2014年于叙利亚部分地区及邻国伊拉克宣布建立的所谓“哈里发国”领土内。

2017年底，克尼格被与圣战分子作战的库尔德人领导部队拘押。法国于2022年将她从一处拘押营遣返。她的三名子女也返回法国，他们于2015年和2017年出生在叙利亚。

律师埃马纽埃尔·达乌德表示，回到法国后，他的当事人已成为一名模范囚犯，并寻求去激进化。克尼格已成年的长子女将出庭支持她。与此同时，目前照料三名较年幼孩子的法国地区当局指控克尼格对他们实施心理和身体暴力，包括向他们展示公开斩首等残酷场景。

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