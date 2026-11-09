11月9日，三名被控于2020年殴打音乐制作人米歇尔·泽克莱尔的法国警察一案将在巴黎开庭审理。他们被指控结伙故意实施暴力行为，以及在事件发生后伪造文件。这些警察最高可能面临15年监禁，France 24报道。

工作室附近的事件

2020年11月21日，警察在泽克莱尔位于巴黎的工作室附近将他拦下。他们称，他没有佩戴在COVID-19疫情期间必须佩戴的口罩，还怀疑他吸食大麻。

据调查人员称，警察将这名制作人带到其办公室入口处，并对他进行残酷殴打。工作室的监控摄像头记录下了这次袭击。调查发现，在约五分钟内，泽克莱尔的面部和身体遭到拳头和警棍约30次击打。

医疗报告指出，他遭受颅颌面创伤、嘴唇和头皮损伤，以及肱二头肌肌腱完全断裂。由于受伤，这名制作人45天无法工作。

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双方说法

警方在拘捕报告中称，泽克莱尔殴打了他们，并试图夺走一根警棍。然而，法国媒体Loopsider在事件发生数天后公布的视频录像与这一说法相矛盾。

法国监察专员表示，警察在袭击过程中使用了种族主义侮辱性言辞，并援引四名目击者的证词。被告对此予以否认，有关种族主义侮辱的指控未被写入起诉书。泽克莱尔还向法新社表示，警察对他使用了带有种族主义色彩的侮辱性词语。

France 24指出，法国涉嫌警察暴力的案件很少进入刑事法庭，因为大多数案件由警方内部机构处理。

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