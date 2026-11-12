帕金森病患者在清醒时更常记录到慢脑波，这类脑波通常与深度睡眠或类似睡眠的状态有关。患有该疾病的参与者也表现出更明显的日间嗜睡，而慢波的特征与轻微幻觉及较差的认知评分有关，News-Medical报道。

脑电图数据

由福斯科·贝尔纳斯科尼领导的研究作者使用脑电图，记录了84名帕金森病患者和30名健康老年对照组参与者的脑活动。

与对照组相比，帕金森病患者每分钟记录到的、类似于睡眠期间出现的慢波数量更多。这些参与者的日间嗜睡也更明显。

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幻觉和认知评分

研究人员发现，出现轻微幻觉的患者，此类脑波的振幅更大。脑波振幅也与临床认知功能评估中较差的结果相关。

健康人在睡眠期间通常会出现慢波，尽管慢波也可能在清醒状态下短暂出现，尤其是在不由自主地走神或日间嗜睡时。此前已知，患有包括帕金森病在内的神经退行性疾病的人，其睡眠期间的慢波会发生变化，也更常出现睡眠质量受损和白天过度嗜睡。

研究结果发表在《Science Translational Medicine》期刊上。作者指出，未来研究应确定，这类慢波变化是否在帕金森病的前驱期就已出现。他们认为，这些脑波的特征可能有助于识别存在患病风险的人群。

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