巴基斯坦旁遮普省有超过50家私人儿童收容所仍未注册，当局也没有关于住宿照护机构内儿童数量及其生活条件的最新数据。据《论坛快报》报道，旁遮普省儿童保护与福利局仅向14家此类机构颁发了许可证。

机构数据未更新

该局于2021年至2022年与UNICEF Pakistan联合开展的一项研究发现，旁遮普省有105家住宿照护机构，其中41家为公立机构、64家为私立机构，共有5762名儿童入住。与此同时，政府至今仍未掌握这些机构及其儿童的更新信息。

该局表示，正在审议另外四至五家机构的申请。在颁发许可证前，官员会检查建筑、工作人员、条件以及儿童照护的组织情况；取得许可后，还应进行定期检查。

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警方干预案件

15岁的孤儿瓦西姆·阿巴斯在木尔坦死亡后，对私人收容所监管问题的担忧加剧。这名男孩住在一家由非政府组织运营的孤儿院，并被送往一名承包商处学习电工技能。消息人士称，该承包商据称骚扰过他，并驾车碾压了他；警方已登记谋杀案件。10月20日，该局以对儿童保护和监管存在担忧为由，驳回了这家孤儿院的注册申请。

2024年4月，32名儿童被从拉合尔加朱马塔一家未注册的孤儿院带走。该局称，这些儿童居住在两间小房间内。医疗检查未证实存在性虐待，但该机构负责人被依照旁遮普省关于贫困和被忽视儿童的法律立案。

2025年9月，在社交媒体上出现奇恰瓦特尼一家未注册机构发生暴力的视频后，18名儿童被置于保护性监护之下。警方表示，儿童遭受了身体虐待，拘留了一名照护人员，并对该机构的管理人员立案。旁遮普省有11所儿童保护机构，在已设立的25个儿童保护单位中，只有6个在运作。

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