旁遮普成立67个小组扑灭田间火灾——Cyprus Mail

巴基斯坦旁遮普省组建了一支由750人组成的队伍，其中包括67个机动小组，负责快速应对稻田中的秸秆焚烧。该队伍成立之际，另一轮烟霾季已笼罩拉合尔和南亚其他地区。

据Cyprus Mail报道，在拉合尔附近的一次出勤中，小组成员在数分钟内扑灭了一处田地的火灾。官员称，这是巴基斯坦首支专门为应对污染而设立的队伍。

10至15分钟内响应

旁遮普省环境保护与气候变化部门负责人西尔瓦特·赛义德表示，这些小组在该省主要水稻种植区开展工作。它们必须在接到火灾报告后10至15分钟内抵达现场，同时还巡查田地，并通过多个渠道接收投诉。

该部门数据显示，本周的一天内，其收到679起旁遮普省田间起火报告，并扑灭了650起火灾。卫星数据还显示，印度和巴基斯坦的烧毁土地面积目前低于一年中这一时段的历史平均水平。

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罚款和补贴设备

被发现焚烧农作物收获后残余物的农民，可能面临每英亩1.5万巴基斯坦卢比、约合54美元的罚款。未缴纳罚款可能导致刑事起诉和最长六个月的监禁。

当局还发放了超过1万台获得补贴的Super Seeder播种机：国家承担其成本的60%，农民承担其余40%。一名农民穆罕默德·伊斯梅尔表示，改用这类设备并停止焚烧秸秆，提高了每英亩小麦产量。与此同时，农民萨利姆·阿巴斯指出，许多农场仍认为焚烧是为下一次播种准备田地最便宜、最快捷的方式。

该地区的污染因焚烧水稻残余物产生的烟雾、工业排放、汽车尾气和建筑扬尘的叠加而加剧，这些污染物被寒冷的冬季空气滞留。旁遮普省环境保护部门总干事阿卜杜拉·纳亚尔表示，上个月因烟霾相关咽喉问题住院的人数为2025年10月水平的69%。

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