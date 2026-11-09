旁遮普水果产量因高温下降多达50%——《黎明报》

巴基斯坦旁遮普省日益频繁且强烈的热浪正在扰乱农业生产，减少农户家庭收入并加剧粮食不安全。联合国粮食及农业组织与世界气象组织的一份联合报告称，该省降雨量较高地区的水果产量下降了多达50%，《黎明报》报道。

题为《极端高温与农业》的评估报告将气温上升列为全球粮食生产最严峻的风险之一。报告作者强调，高温已导致显著减产，并给脆弱的农业社区带来直接的经济和粮食损失。

作物和畜牧业损失

高温也在影响该地区的畜牧业。报告称，大型反刍动物在热应激下产奶量较低，而小型反刍动物中口蹄疫暴发更加频繁。农业产量下降直接减少了依赖农业的家庭收入，并限制了他们购买基本食品的能力。

极端气温下，蔬菜、乳制品和其他易腐商品会更快变质，令局势更加复杂。这降低了当地食物供应，并助推价格上涨。因此，农村家庭一方面为自身生产的多样化和营养食物减少，另一方面又失去了在市场购买这些食物所需的资金。

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高温对女性的影响

评估报告作者指出，女性承受了不成比例的高温负担。在旁遮普，她们参与收割、取水并从事体力繁重的家务劳动，因此长时间处于高温环境中。这增加了与高温相关疾病及其他健康并发症的风险。

孕妇和哺乳期女性被认为尤其脆弱，因为在粮食短缺期间，她们增加的营养需求可能无法得到满足。报告引用的研究显示，气温每升高1°C，早产概率增加4%。评估报告指出，在热浪期间，这一风险达到26%。

粮农组织和世界气象组织还警告说，极端高温正在加剧全球农业部门现有的危险，包括干旱和毁灭性森林火灾风险。在高排放情景下，到2100年，全球近一半牛群可能遭受危险的高温影响，年度损失可能接近400亿美元。

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