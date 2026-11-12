在美国，负责五角大楼潜艇项目的海军中将罗布·高歇表示，2028年向美国海军交付首艘“哥伦比亚”级战略导弹潜艇完全有可能实现。同时，他强调，这是一项艰巨的任务，需要大量工作，Breaking Defense报道。

更为乐观的评估

高歇在年度潜艇联盟研讨会上发表了讲话。他表示，得益于对生产指标的分析、目标协调、生产规划的改进以及消除日常生产瓶颈，对按期完成计划的信心每周都在增强。

4月，这名海军中将曾将实现2028年目标形容为一项极其艰巨的任务。当时他还指出，如果这会对项目产生长期影响，就不应坚持交付期限。

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“哥伦比亚特区”号的建造进度

该系列的首艇“哥伦比亚特区”号最初计划于2027年交付海军。2025年，海军领导层曾因供应商问题考虑将期限推迟至2029年，但在2026年仍继续以2028年为目标。

美国海军与造船合作伙伴通用动力电船公司和HII纽波特纽斯造船公司于2025年制定了一项加快工作进度的计划。该计划规定，在2025年底前将“哥伦比亚特区”号的所有模块运抵位于康涅狄格州格罗顿的通用动力电船公司总装船厂。

2026年2月，海军少将托德·威克斯表示，“哥伦比亚特区”号已完成约65%，而该系列第二艘潜艇、未来的“威斯康星”号已完成约35%。据他介绍，全面建造计划于2030年代初开始。美国海军此前表示，由于造船厂劳动力短缺和供应链问题，“哥伦比亚特区”号可能延迟12至16个月。

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