OilPrice：波斯湾一艘船只遭两枚炮弹击中

周日，一艘船只在波斯湾距拉斯海夫吉以东83英里处遭两枚炮弹击中。拉斯海夫吉是沙特阿拉伯一座靠近科威特边境的城市。英国海事贸易行动办公室通报了这一事件，OilPrice报道。该通报未提供在该地区遭袭船只的相关信息。

拖船事件

该媒体还援引The Maritime Executive报道称，在霍尔木兹海峡穆桑代姆半岛西北部海域，阿联酋海上作业拖船Selat Storm遭一枚炮弹击中。咨询公司Vanguard Tech将其识别为一艘旧补给拖船，载重吨约为1300吨。

据海事监测信息，Selat Storm在遭袭后部分下沉。尚未有关于船员状况的信息。OilPrice称该事件可能是伊朗发动的袭击，但报道中没有德黑兰对此负责的独立确认。

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此前报道

OilPrice指出，10月18日，一枚炮弹击中了霍尔木兹海峡内的荷兰拖船JIF Barracuda。该媒体还写道，上周四，伊朗称有四艘油轮在穿越该海峡时因“非法”通行而触雷爆炸，这是德黑兰方面的说法。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，如果满足德黑兰的要求，霍尔木兹海峡的安全和谈判进程本可以恢复。报道中列出的条件包括战争赔款以及从伊斯兰共和国附近地区撤出所有力量。

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