在澳大利亚珀斯东北部郊区埃伦布鲁克，当地居民举行车队巡游，声援一名13岁男孩。据ABC新闻报道，这名男孩据称遭到一群青少年袭击。该活动被称为“社区巡游”，有100多辆汽车和25辆摩托车参加。

12小时内组织的车队巡游

参与者在库拉蒙公园集合，随后驾车前往附近的一处商业设施。车队巡游由当地居民特里·梅森组织，他表示自己在12小时内筹备了这场活动。他说，这起袭击事件的消息尤其令他触动，因为他的侄子据称也曾在该地区遭受欺凌。

当地议员塔尼娅·劳伦斯称，这场汽车和摩托车活动是社区决定向这名男孩及其家人表达支持的一种不同寻常的方式。

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五名青少年被控罪

据该媒体报道，这起袭击被录制成视频并在社交媒体上传播。视频中，一群人追赶这名少年，询问他关于电子烟的事，随后将他推倒在地。

少年法院获悉，受害者据称被拖在地上，被拳打脚踢，遭到持刀威胁，其T恤和毛衣也被拿走。男孩自行回到家中，之后前往米德兰医院就医，被诊断为脑震荡、头部多处肿胀、眼下瘀伤以及上半身和下半身挫伤。

警方已对五名年龄在13岁至17岁之间的青少年提出指控。他们因这起事件被控造成身体伤害及加重情节下的持械抢劫。调查仍在继续。

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