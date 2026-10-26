在澳大利亚珀斯，一名13岁男孩因涉嫌在戈斯内尔斯地区从汽车内向一所住宅开枪一案，被还押拘留接下来的六周。由于他没有申请保释，他将被关押在班克西亚山拘留中心。

据ABC News报道，在这家人最近搬到西澳大利亚州后，这名少年的母亲目前正在为他们寻找稳定且合适的住所。在家庭拥有合适住处后，保释问题可能会得到审议。

枪击指控

据警方称，10月17日凌晨，这名男孩用一支半自动步枪向戈斯内尔斯伯特街的一所房屋开枪超过20次。当时屋内有七人，包括儿童。没有人受到严重伤害。

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据媒体报道，监控录像中可听到27声枪响。次日，这名男孩在贝尔蒙特地区的一个停车场被拘留。他被控八项罪名，包括非法使用枪支、危及生命、持有被盗财物以及无相应许可驾驶车辆。

案件审理的特点

这名少年通过视频连线参加了珀斯儿童法院的一次简短听证会。法院还获悉，由于他未满14岁，其理解自身行为严重性的能力将与本案有关。

西澳大利亚州适用doli incapax原则：控方必须证明，未满14岁的儿童明白被指控的行为是严重错误的。检方被命令向辩方提供证据材料，其中包括与维多利亚有关的材料。警方至今尚未找到其称由该少年使用的卡宾枪。ABC News报道称，执法人员还在调查本案与有组织犯罪之间可能存在的联系。下次听证会定于12月举行。

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