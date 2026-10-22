在澳大利亚珀斯，一名56岁男子在西澳大利亚州地方政府部长汉娜·比兹利选区办公室发生一起事件后被控罪。据《卫报》报道，位于维多利亚公园区的办公室工作人员于周三下午报警。

逮捕和指控

警方表示，他们接到报告称，一名携带物品的男子发出了口头威胁，该物品被执法人员描述为临时制作的武术武器——双节棍。该男子在办公室附近被拘留并被羁押。

周四，他被控以可能引发恐惧的方式携带武器、作出非法威胁以及持有大麻。事件中无人受伤。该男子被拒绝保释，并原定于周四在珀斯治安法庭出庭。

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部长的回应

事件发生时，比兹利不在办公室。她告诉记者，她的两名工作人员对这一情况感到不安。她表示，该男子据称试图俯身越过入口处的防护网，但工作人员处于安全距离。

这位部长还表示，她认为该男子想要接近她，但其动机不明。她补充说，她此前也曾收到过针对自己的威胁。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯称，此类事件过于常见，并表示公共争端应在选举中解决。

珀斯事件发生在数天前，即维多利亚州旺加拉塔独立联邦议员海伦·海恩斯办公室附近发生疑似袭击之后。海恩斯因重伤住院，她的工作人员表示打算于下周开放办公室。

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