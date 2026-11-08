珀斯双重谋杀案验尸官调查将启动——ABC News Australia

澳大利亚珀斯将启动对詹妮弗·佩特尔奇克及其女儿格蕾特尔双重谋杀案的验尸官调查。听证会的主要议题将是马克·邦巴拉在致命枪击事件前获得的医疗照护，ABC News Australia报道。

2024年5月，63岁的邦巴拉在弗洛里亚特郊区的住所枪杀了59岁的詹妮弗·佩特尔奇克及其18岁的女儿格蕾特尔。随后，他开枪自杀。该男子来到这所房屋，寻找与其分居的妻子和女儿。

警方到达前，邦巴拉曾拨打威胁性电话，引发大规模警察行动。当执法人员抵达伯克利新月街的房屋时，邦巴拉和詹妮弗·佩特尔奇克已经死亡。格蕾特尔被送往珀斯皇家医院，后在那里去世。

家属警告与警方行动

邦巴拉的女儿阿里尔在枪击案发生前数周一直试图警告警方，她父亲有家庭和亲属暴力史，并构成直接威胁。她和母亲因担心生命安全离开了家庭住宅，并告知警员邦巴拉持有的13件枪支中有一件失踪。

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西澳大利亚州警方的内部调查发现，8名警员未能妥善履行职责，随后对他们采取了纪律处分。没有任何警察被解雇。西澳大利亚州警察局长科尔·布兰奇于2025年1月表示，警员错误评估了风险，并不当使用了限制令和枪支法规定的权力。

枪支立法的变化

枪击事件发生时，邦巴拉合法拥有13件枪支：其中11件持有娱乐许可证，另有两支手枪持有收藏家许可证。悲剧发生后，西澳大利亚州议会承诺修改枪支管理规定。

改革于2025年3月生效。改革取消了娱乐许可证，收紧了对收藏家的要求，设定10件枪支的上限，并规定每五年必须进行一次心理健康检查。新规定还允许在接到家庭或亲属暴力报告后立即收缴枪支。预计听证会将持续五天。

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