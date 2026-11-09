在澳大利亚珀斯，就詹妮弗和格蕾特尔·佩特尔奇奇死亡情况举行的听证会上，首次播放了18岁的格蕾特尔在2024年5月弗洛里亚特郊区家中遭遇持枪袭击时拨打的紧急电话录音。澳大利亚广播公司新闻报道称，马克·邦巴拉来到该住所寻找与自己分居的妻子罗韦娜。

根据听证会信息，邦巴拉持有两把Glock手枪，并威胁了59岁的詹妮弗及其女儿。格蕾特尔在第一次通话中称，屋内有一名持枪男子。警方协助中心工作人员在1分20秒后才接听这一来电。

电话与警方抵达

协助验尸官的代表蕾切尔·扬在法庭上表示，通话中断后，警方违反官方程序，未回拨报案人电话，也未向现场派遣警员。与此同时，詹妮弗给她的朋友罗韦娜打了电话。罗韦娜听到詹妮弗对邦巴拉说罗韦娜不在屋内，并请求他放下枪。

在第二次拨打Triple Zero服务电话时，格蕾特尔低声反复说屋内有一名持枪男子。之后，录音中传来尖叫声和又一声枪响。她还给姐姐莉斯尔发了信息；莉斯尔当时正与男友在附近驾车。格蕾特尔请求姐姐报警，并告知自己的双手被绑住了。

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莉斯尔在拨打Triple Zero时告诉接线员，一名男子把枪指向了她母亲的头部。当时，已有数辆警车被派往该住所。首批警员在格蕾特尔第一次来电后11分钟抵达，专业警员则于16时46分强行进入住所——即在那次来电后18分钟。

警方在屋内发现了邦巴拉和詹妮弗·佩特尔奇奇的遗体。格蕾特尔当时仍有生命迹象，被送往皇家珀斯医院，但不久后死亡。

邦巴拉家人的声明

听证会还获悉，邦巴拉在袭击发生前数月曾两次中风，导致获得性脑损伤。他的女儿坎迪斯形容父亲行为上的变化十分显著，并称自己在5月初曾请求医生不要让他从查尔斯·盖尔德纳爵士医院出院。

在写给验尸官的信中，坎迪斯以及她的兄弟艾萨克和伊登表示，脑损伤导致父亲的行为发生变化，他还出现严重的抑郁和焦虑症状。家人对医疗照护表示不满，称尽管亲属提出请求，医院仍未对其精神状态进行全面评估。在5月7日的初步评估中，邦巴拉否认有自杀念头。

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