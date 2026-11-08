在澳大利亚珀斯，骑行者彼得·赫顿呼吁西澳大利亚州警方更频繁地对超越自行车骑行者时未保持安全距离的司机处以罚款。该男子在自行车上安装了前后摄像头，自去年以来已四次向警方报告危险的近距离超车事件，澳大利亚广播公司新闻报道。

警告取代罚款

赫顿表示，在其中一起事件中，警方未能确认司机身份。另外三起举报以对司机作出正式警告和说明告终。这名骑行者称，他在与调查人员交谈时得知，其中一名司机认为骑行者三人并排骑行，并据称想“给我们一个教训”。

自2017年起，西澳大利亚州规定，司机在时速不超过60公里时超越骑行者，必须至少保持1米距离；若速度更高，则须保持1.5米距离。违规者将面临400澳元罚款和4个扣分。赫顿强调，他越来越担心自身安全：自今年年初以来，该州道路上已有6名骑行者死亡。

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警方立场与骑行者数据

西澳大利亚州警方表示，会根据具体情况和现有证据对每一起报告进行单独评估。视情况而定，执法人员可以进行解释说明、作出警告、开具罚单或采取其他措施。警方指出，警告是正式的，并会记录在系统中。

Amy’s Foundation负责人凯瑟琳·贝茨表示，危险超车事件往往不会被报告给警方。根据该组织的调查数据，在西澳大利亚州，大约每五名骑行者中就有一人会报告此类情况，而报警者中只有30%会收到警方回应。西澳大利亚州道路安全委员会表示，正与WestCycle合作开展Ride Safely Together宣传活动，呼吁司机和骑行者相互尊重，并遵守最低超车距离。

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