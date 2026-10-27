在澳大利亚珀斯，30岁的汉娜·路易丝·格洛弗在西澳大利亚州最高法院就詹姆斯·安东尼·索尔焦万尼一案作证，后者被控于2024年4月在巴瑟尔顿谋杀塔拉·莫里森。格洛弗在庭审期间承认犯有谋杀莫里森罪，澳大利亚广播公司新闻报道。

格洛弗的证词

据格洛弗称，在谋杀案发生当晚，她、莫里森和索尔焦万尼吸食了甲基苯丙胺和GHB，后者也被称为“fantasy”。她说，莫里森带着衣物和食物来到她家，本来要留在那里，但按照她的说法，索尔焦万尼因嫉妒而反对。

格洛弗还称，她听到自己年幼女儿的哭声，并据称看到莫里森与孩子在一起，当时莫里森正试图给孩子服用GHB。根据她的证词，她阻止了此事，随后索尔焦万尼问她打算怎么做。

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针对索尔焦万尼的指控

格洛弗告诉法庭，莫里森进入她的卧室后，索尔焦万尼抓住了莫里森的双臂，随后格洛弗用刀刺伤了她。当检察官问她是否是她造成了所有刀伤时，格洛弗表示同意，并说刀伤可能有10至15处。

与此同时，格洛弗称，她后来看到索尔焦万尼在莫里森胸部区域造成伤口。她说自己使用了一把刀，并不知道莫里森的遗体如何最终出现在她女儿的衣柜里。在一名囚犯出庭作证并称格洛弗据称在监狱中承认谋杀后，格洛弗认罪。

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