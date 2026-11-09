2026年11月6日晚，秘鲁北部卡塔维奥镇一家主营鸡肉菜肴的餐厅内有装置被触发。该餐厅位于希龙雷亚尔街起始处，距离当地警察局约一个街区。

据《The Rio Times》报道，事件于约22时15分发生在拉利伯塔德地区阿斯科佩省圣地亚哥-德考区。该媒体援引的当地报道显示，事件仅造成财产损失。这些报道没有伤者信息。

餐厅受损情况

据其中一则报道，主入口的玻璃被打碎，桌椅也受损。另一则报道称，餐厅大厅的窗户和镜子被打碎；顾客被疏散出大楼。

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警员抵达现场、收集证据并展开调查。截至2026年11月9日，尚未有逮捕消息。

威胁信

据初步消息，现场据称发现了一封写给该场所业主的威胁信。其中一则报道称，该信署名为“La nueva jauría del valle”，并包含一个电话号码，但警方未证实这些信息。

报道对该装置的描述也不一致：一版说法中的目击者称，场所内有爆炸装置；其他说法则称，入口附近有燃烧装置或燃烧瓶。执法人员未公布实施者身份，也未证实袭击动机。

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