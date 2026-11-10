考古学家在秘鲁发现了一名纳斯卡时期婴儿的遗骸，该婴儿患有罕见的先天异常——独眼畸形。DNA分析证实，这一状况由13三体综合征引起，该病也被称为帕陶综合征，Live Science报道。

陶瓮中的墓葬

这具骨骼在秘鲁南部帕尔帕谷地的豪兰加考古遗址被发现。这名婴儿被安葬在一只陶瓮中，同行安葬的还有另一名没有骨骼异常的女童。研究人员将该墓葬的年代确定为纳斯卡中期——约公元325至440年。

患独眼畸形的儿童躺在陶瓮底部，另一名儿童位于其上方。科学家推测，两人是在同一次事件中下葬的。遗传分析还显示，这两名婴儿并非同母。

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罕见的遗传异常

该婴儿的头骨在面部中央有一个眼眶，颅骨非常小，并存在其他颅骨发育异常。这些特征符合独眼畸形，即胎儿大脑前部未分化为左右半球的状况。根据现代医学数据，独眼畸形约每10万例出生中出现1例。

基因组测序发现了第13号染色体的额外拷贝。13三体综合征是导致独眼畸形的主要染色体原因之一，不过这种异常仅发生在少部分帕陶综合征病例中。对婴儿死亡时年龄的评估表明，该儿童出生后可能存活了数周或数月。

将两名婴儿葬于同一只陶瓮中，对于纳斯卡文化而言并不典型。同时，没有特殊陪葬品且葬于普通墓地，无法据此认为这名有异常的儿童与其他婴儿的安葬方式不同。

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