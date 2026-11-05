据RMF24报道，秘鲁利马机场拘留了一名波兰公民和两名德国公民，他们涉嫌试图将超过3000只捕鸟蛛带离该国。这些外国人原计划飞往德国。

蜘蛛藏在行李中

秘鲁国家森林与野生动物管理局SERFOR表示，这些蜘蛛是在被拘留者的行李中发现的。查获的蜘蛛包括卵、幼体和成体。SERFOR工作人员科拉·苏亚雷斯表示，这些蜘蛛采集自秘鲁不同地区；其中可能包括尚未被科学界描述的物种。

专家已将部分发现的蜘蛛鉴定为Pamphobeteus antinous，这是南美洲最大的捕鸟蛛物种之一。在秘鲁，该物种被视为受到威胁，并受法律保护。

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可能的处罚

SERFOR指出，根据科学出版物，其中一名被拘留者可能是一名知名的捕鸟蛛研究人员。该机构推测，这些蜘蛛可能被带出境用于收藏、研究或作为宠物饲养。

当局对一则有关疑似走私的匿名举报作出回应，随后警方拘留了嫌疑人。在秘鲁，非法运输野生动物可被判处三年至五年监禁；若涉及受保护物种，最高刑期可达七年。检查完成后，这些捕鸟蛛将被移交给获授权的繁育机构。

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