考古学家在秘鲁北部发现了一座两岁以下儿童的墓葬，其年代可追溯至6世纪或7世纪。特鲁希略大学瓦卡斯-德莫切考古项目负责人卡洛斯·伦希福-琼加认为，丰富的陪葬品和墓葬的位置表明，这名儿童可能属于莫切文化的精英阶层。Live Science报道了这一发现。

墓葬中的物品

墓中发现了一具小型骨骼，儿童的性别尚未确定。其旁放有32件与莫切文化相关的陶器，其中包括两件描绘颈部套着绳索的俘虏的器皿。考古学家还发现了两件铜制品：一件圆盘状物品覆盖在儿童脸部，另一件新月形物品位于其脚边。

其中一件陶器描绘了一位可能的神祇，具有人类身体、鸟类翅膀和尾巴。该人物手持方形盾牌和酒杯，旁边描绘了两只身着仪式服饰的鸟类助手。伦希福-琼加指出，一些研究人员可能会将这一形象解读为正在转变过程中的神祇。

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罕见的葬礼仪式

该墓葬发现于瓦卡斯-德莫切考古综合体的乌莱平台。这是一座毗邻月亮瓦卡神庙的陵墓，那里有一处被考古学家称为“蛇之庭院”的庭院。在此前于此发现的80多座墓葬中，这是唯一已知具有如此奢华布置的儿童墓葬。

俘虏图像与莫切艺术中常见的“战斗仪式”有关。在这类场景中，两名战士交战，败者被剥去衣物和武器，用绳子勒住脖子，并被作为人祭献祭。这类物品出现在儿童墓葬中并不寻常，因为类似的主题通常可能表明死者曾参与战斗。文物已被移交给秘鲁圣地亚哥·乌塞达·卡斯蒂略博物馆的实验室进行保护。

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