随着该州近几周H5型禽流感检出数量减少，南澳大利亚州一些鸡蛋生产商再次让自由放养鸡到户外活动。据澳大利亚广播公司新闻报道，州政府建议将自由放养家禽留在室内的自愿性建议仍然有效，并将持续至11月20日。

经营位于河地地区派克河Glenview Poultry Farm的农民达伦·莱顿，8月出于预防措施将自己的鸡转移到室内。当时，野生鸟类中发现了H5N1，确诊病例数量迅速上升。上周，莱顿再次让这些禽鸟外出，但他表示，这一决定对他而言并不容易。

农场面临的风险依然存在

莱顿表示，其他自由放养家禽生产商采取了不同做法：一些人将鸡留在室内，另一些人无法这样做，还有一些人在权衡成本。与此同时，家禽业尚未报告澳大利亚农业农场出现禽流感病例。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名农民还考虑了更换包装可能产生的成本。澳大利亚竞争与消费者委员会发布指导意见称，在最长90天内，不会对将鸡蛋或禽肉作为自由放养产品销售的生产商采取执法行动。这适用于受到强制命令或将家禽留在室内的自愿性建议影响的生产商。在该期限之后，生产商需要使用替代标签。

检出数量正在减少

南澳大利亚州首席兽医官斯凯·弗鲁恩表示，截至周一，该州已记录342例禽流感病例。她说，近几周检出数量一直在下降，但病毒并未完全消失。她警告称，病毒进入一种新的动物物种可能会再次加速其传播。

弗鲁恩指出，针对蛋类和家禽农场的建议正在持续审查，但由于现有风险，目前尚未改变。她建议，在可行且安全的情况下将鸡留在室内，同时不仅要考虑生物安全，也要考虑禽鸟福利。

关注我们在