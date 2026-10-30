南澳大利亚道路交通死亡人数已达89人。这一数字超过了2025年全年的87人。面对这一统计数据，道路安全倡导者凯特·布朗呼吁驾驶员保持警惕，据澳大利亚广播公司新闻报道。

2015年的事故

布朗讲述了2015年的一起事故，她两岁的女儿印迪在事故中死亡。在一次复活节出行中，她驾驶一辆皮卡车沿约克半岛的碎石路北海岸路前往特顿角。她五岁的儿子塔吉也在车内。

布朗表示，她的车速低于限速，因为刚刚平整过的道路路况湿滑。在一个缓弯处，她失去了抓地力。在试图修正车辆行驶方向后，前排乘客侧车轮陷入平整作业后形成的松软土堆，车辆翻滚并滑行，直至撞上一棵树。

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布朗曾短暂失去意识，醒来后听到了儿子的回应，却没有听到女儿的回应。她将塔吉从车窗中拉出。她的母亲称，印迪当场死亡。布朗没有因这起事故受到指控。

呼吁考虑道路状况

这名倡导者强调，事故不仅可能由警方所称的“致命五项”因素造成：超速、醉酒、分心、危险驾驶或未系安全带。她指出，道路状况以及驾驶不熟悉的车辆也会影响安全。

南澳大利亚州警察局长格兰特·史蒂文斯表示，每一起道路死亡事故对家庭而言都是过于沉重的损失。他的儿子查利于2023年11月17日在一起肇事逃逸事故中遭受致命伤。警方数据显示，今年在该州道路上死亡的人员中，有15人年龄在40岁至49岁之间。史蒂文斯将这一数据与驾驶员过度自信联系起来，并呼吁人们驾车时不要失去注意力。

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