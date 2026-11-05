南澳大利亚州六家 Edge Early Learning 儿童照护中心将于11月6日星期五永久停止运营。该公司管理人未能为位于安格尔韦尔的两家机构，以及位于弗拉格斯塔夫希尔、芒特巴克、锡科姆高地和奥古斯塔港的各一家机构找到买家。

据澳大利亚广播公司新闻报道，这些家庭于周三通过信件得知关闭消息。其中一些家庭仅获得48小时来寻找替代性的儿童照护服务。

未能找到机构买家

Edge Early Learning集团于8月进入自愿托管程序。担任管理人的KordaMentha公司为该网络在南澳大利亚州和昆士兰州的许多中心找到了买家。

管理人表示，他们开展了广泛的出售活动，但没有收到能使这六家机构继续运营的可接受报价。非营利组织Goodstart Early Learning最初计划作为收购澳大利亚全国31家机构提案的一部分收购这些中心，但在尽职调查期间放弃了这一计划。

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此后，KordaMentha联系了该网络的其他买家以及此前对这些中心表示过兴趣的各方，但未能找到替代买家。

家长寻找替代名额

就读于弗拉格斯塔夫希尔中心的儿童家长表示，他们对通知过晚感到失望。奥古斯塔港居民安德鲁·帕吉特表示，关闭将给因工作义务而需要儿童照护服务的家庭带来特别困难。

在致奥古斯塔港家庭的信中，管理方建议家长在中心运营的最后一天之前取回孩子的个人物品，并告知将退还预付服务费用。家长获提供Port Augusta Child Care Centre作为替代选择，但奥古斯塔港市议会首席执行官约翰·班克斯表示，该机构已经满员，正在接受候补名单申请。

南澳大利亚州州长彼得·马利纳斯卡斯表示，他将向联邦政府寻求有关关闭事件的更多信息。

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