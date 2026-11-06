南欧20至79岁人群的估计糖尿病患病率从2011年的6.4%上升至2024年的9.3%。与此同时，在欧洲四个地区中，该地区可获得膳食能量的结构最接近行星健康饮食（PHD）的建议。这项研究由News-Medical报道。

比较食品供应和气温

科学家比较了北欧、南欧、东欧和西欧的气温趋势、食品供应数据及糖尿病患病率。气温分析采用2014年至2024年的ERA5数据；对62个国家食品可获得性的研究则使用了联合国粮食及农业组织2010年至2023年的统计数据。

研究人员强调，这些指标反映的是国家食品供应和食品可获得性，而不是人们实际的个人饮食。他们将不同食品类别所提供的可获得膳食能量占比与PHD目标值进行了比较。

豆类和坚果占比较低

四个地区平均而言，树坚果提供的可获得能量占比为1.3%，豆类为0.8%，而PHD建议两者均为11.5%。相比之下，牛奶和黄油占可获得能量的14.3%，建议值为6.1%；肉类占10.8%，建议值为1.9%。糖和甜味剂的占比达到12%，而参考值为4.8%。

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南欧的非饱和植物油占比最高，为17.4%，超过了建议的14.8%。与此同时，西欧可获得食品的结构与PHD建议的偏离程度最大。

未确定因果关系

欧洲年平均气温总体上升，南部最为明显。然而，区域比较并未显示变暖与糖尿病患病率变化之间存在稳定关系：东欧的估计患病率在存在变暖趋势的情况下从约7.3%降至6%，而北欧则在轻微负向气温趋势下从4.7%升至6.2%。

作者称这是一项生态学研究，并指出分析未考虑人口老龄化、肥胖、身体活动和医疗服务可及性。因此，其结果不能证明气温或食品供应的变化导致了糖尿病患病率的变化。

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