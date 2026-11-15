韩国46%的年轻劳动者没有就业保障——《韩国先驱报》

截至2026年8月，韩国15至29岁的劳动者中有46%签订了没有就业保障的合同。这是自2003年开始统计以来的最高水平，《韩国先驱报》报道，并援引数据与统计部的数据。

连续五年增长

自2022年起，签订非正规合同的年轻劳动者比例已连续第五年上升。与2003年相比，该比例增加了14.2个百分点，是所有年龄组中增幅最大的。50至59岁劳动者的这一指标上升了7.1个百分点，30至39岁人群则上升了2.2个百分点。

在韩国企业中，正规劳动合同通常提供永久就业保障。2026年，这类合同在所有岗位中的占比为61.5%。没有此类保障的岗位被称为非正规岗位。总体而言，所有年龄组中从事非正规就业的劳动者比例从2003年的32.6%上升至2026年的38.5%。

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雇主寻求经验

韩国企业联合会对500家员工人数至少为100人的企业进行的调查显示，67.6%的雇主认为，相关工作经验是招聘新员工时最主要的标准。去年，28.1%的新入职员工已经拥有本专业领域的工作经验，其中46.5%在该领域工作过一至两年。

与此同时，30.5%的大学毕业生表示，他们曾至少暂停一学期的学习，以提升自身资质。对15.9%的年轻人而言，第一份工作是在住宿和餐饮服务业。10月份青年就业率为42.9%，是自2020年以来该月的最低水平。

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