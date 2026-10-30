韩国收到6608起针对残障人士暴力报告——《韩国先驱报》

2025年，韩国登记了6608起针对残障人士的暴力报告，比上一年增加9.6%。其中，3375起被归类为疑似暴力报告，已确认案件数量为1505起，同比增长约4%，《韩国先驱报》报道，援引韩国保健福祉部的数据。

受害者提出的报告

略高于四分之一的疑似暴力报告来自依法必须报告此类案件的专业人士。该群体包括社会福利机构工作人员、医务人员和教师。此类报告数量增长了12.3%。

来自没有法定报告暴力义务人员的报告，占所有疑似暴力报告的73.5%。由受害者本人提交的报告数量增长31.7%，达到806起。在有智力障碍的人群中，这一数字增长53.1%，达到493起。

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受害者和施暴者

在1147起已确认案件中，发育障碍人士为受害者，占确认案件总数的76.2%。其中，涉及智力障碍人士的案件有1055起，涉及自闭症人士的案件有92起。

暴力最常发生在受害者家中，占47.6%的案件。残障人士社会福利机构占12.8%，施暴者住所占6.4%。男性占施暴者的70.7%。受害者的家庭成员和亲属占此类人员的38.5%，其他人员占38.1%，负有报告暴力义务的机构工作人员占19.3%，没有此类义务的相关机构工作人员占3.6%。

按暴力类型划分，最常见的是身体暴力，记录到668起事件，占34.4%。其次是情感暴力，为521起事件，占26.8%；以及经济剥削，为394起事件，占20.3%。该部表示，随着报告数量、对受害者支持的需求以及重复发生的暴力案件增加，将继续完善机构措施和应对系统。

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