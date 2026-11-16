韩国教育部因担心考生使用人工智能眼镜和微型摄像头作弊，正在全国大学入学考试Suneung前加强管控。每个共1312个考试中心都将至少派驻一名受过专门培训的工作人员，协助监考人员检查可疑眼镜，《韩国先驱报》报道。

检查眼镜

官员向记者演示了学生如何预先向AI系统输入问题，并在考试期间通过触碰眼镜镜腿启动该功能。监考人员被要求在测试的每个环节检查考生眼镜，并留意内置摄像头、过厚的镜框、显示屏、充电接口和电源按钮。

教育部展示了可能看起来像普通眼镜的Meta和Rokid型号。一些设备在镜框角落附近或中央配有明显的摄像头，另一些设备则可能在特定角度出现灯光信号或特征性图案。如果监考人员无法确定眼镜是否为AI设备，将把其交由考试中心的负责人检查；如有必要，还会送往地区情况室和联合响应中心。

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反复拒绝摘下可疑眼镜接受检查的学生，在检查后可能被认定违反考试规则，即使眼镜中没有发现电子元件。

应对微型摄像头的措施

加强管控之前，一名在今年税务会计师资格考试中取得最高分的考生称，他使用了微型摄像头、智能手机和生成式AI。据其所述，他拍摄试题，将图片发送给AI，并在智能手机上核对答案。警方正在检查其律师提交的摄像头、笔记本电脑和手机，包括查明智能手机是在何处使用的，以及是否有其他人参与。

总理韩成淑指示研究是否能在所有考试地点关闭公共Wi-Fi，并成立跨部门响应小组。与此同时，教育部不计划对考生进行大规模人身检查，而现行规定也不允许使用信号干扰，因为这可能干扰紧急通信和附近地区居民。该部门正在考虑为未来考试增配工具，包括射频探测器、金属探测器和热探测设备。

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