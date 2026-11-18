韩国海军计划于11月18日在巨济市为排水量3,600吨的新型护卫舰“平泽”号举行下水仪式。据《韩国先驱报》报道，该舰原计划在韩华海洋公司位于首尔东南约330公里处的造船厂下水。

该系列的第五艘舰艇

“平泽”号是Ulsan-class Batch-III项目的第五艘舰艇，该项目旨在替换老旧护卫舰和巡逻战斗轻型护卫舰。这艘护卫舰以平泽市命名，韩国海军第2舰队驻扎于此。

该舰长130米、宽15米。其武器装备包括一门127毫米主炮、用于发射反舰导弹、舰对舰制导导弹和战术舰对地导弹的垂直发射装置，以及远程反潜鱼雷。

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雷达和声呐

该护卫舰配备了韩国自主研发的多功能有源相控阵雷达系统。四块固定雷达面板用于监视各个方向的空域和海域，并可同时打击多个空中威胁。

雷达面板和红外传感器安装在桅杆内，旨在降低该舰对敌方的可探测性。该护卫舰还配备低噪声混合动力装置，以及两套国产声呐：舰壳声呐和拖曳声呐，用于探测和跟踪水下威胁。

移交海军

在完成测试后，“平泽”号计划于2027年底移交给韩国海军。

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