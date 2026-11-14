韩国总统李在明的施政支持率本周降至39%，较一周前下降2个百分点。据《韩国先驱报》援引盖洛普韩国每周民调报道。

该调查于周二至周四进行，受访者为1002名18岁及以上人士。上周，41%的受访者对总统的工作给予积极评价。10月，该指标曾降至37%，近几周则在40%左右波动。

不满的原因

对李在明工作持负面评价者的比例维持在50%。在不支持的原因中，受访者最常提到房地产政策，占17%。另有15%提及经济问题和民生福祉。

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在积极评价总统工作的人士中，19%提到经济和民生福祉问题。17%的受访者将外交列为作出积极评价的原因，9%提到沟通。

政党支持率

此次民调是在围绕特别检察官法案的政治争议背景下进行的，该法案与关于针对李在明的指控据称被捏造的说法有关。该文件于上周在国民议会获得通过。报道还提及了对政府房地产政策和股市不稳定的担忧。

执政的共同民主党支持率上升3个百分点，至39%。最大在野党国民力量党的支持率下降2个百分点，至26%。两党差距为13个百分点。在95%的置信水平下，该调查的误差范围为正负3.1个百分点。

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