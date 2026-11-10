韩国反垄断监管机构已进入审查支付服务运营商Naver Financial收购运营Upbit加密货币交易所的Dunamu公司的最后阶段。公平交易委员会秘书处已向该机构全体委员会提交报告，并在评估两家公司更新后的承诺后，建议有条件批准该交易，《韩国先驱报》报道。

该交易可能将韩国最大的在线支付服务提供商与最大的加密货币交易所合并，打造一个估值约为20万亿韩元，即149亿美元的数字金融平台。委员会全体成员须决定批准该交易、为其设定条件，或阻止该交易。预计将在今年年底前作出决定，距离两家公司提交审批申请近一年。

根据拟议的换股交易条款，Dunamu股东每持有一股Dunamu股票，将获得约2.54股Naver Financial股票。交易完成后，Dunamu将成为Naver Financial的全资子公司。

数字金融面临的风险

公平交易委员会认为，该交易可能限制数字金融市场的竞争。审查涵盖10个可能受影响的领域，包括在线支付、加密货币交易所、搜索、在线购物和金融数据服务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

监管机构分析了两家公司业务重叠或相互作用的12种情况，并在其中10种情况下发现了竞争风险。同时，该机构评估认为，股票投资平台和二手商品在线交易平台业务的直接重叠不太可能显著限制竞争。

稳定币市场评估

审查还涉及尚未形成的以韩元计价稳定币市场，尽管韩国目前尚无此类稳定币发行的监管框架。监管机构代表郑成福表示，关于此类稳定币的法案已经提交，而进入这一市场在公司的文件中被列为优先事项。

评估确定了四个可能对竞争产生负面影响的来源，其中包括稳定币发行与加密货币交易之间的联系，以及加密货币交易与在线支付之间的联系。监管机构担心，如果获准发行以韩元计价的稳定币，合并后的实体可能通过将Naver Pay网络与Upbit加密货币交易所相结合而获得优势。

委员会因这些措施仍处于初步阶段，未披露公司提出的措施。可能的条件包括要求平等对待竞争对手，或限制某些商业做法。Naver和Naver Financial表示，已向监管机构提供所要求的信息，并将继续与其合作。

关注我们在