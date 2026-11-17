韩国研究人员分析了IV期胃癌患者姑息性手术的结果，未发现切除更多淋巴结与30天内更高的并发症或死亡风险有关。News-Medical援引来自Korea University Anam Hospital和Gyeongsang National University Changwon Hospital的医学团队研究报道了这一消息。

855名患者的数据

研究人员筛选了855名经病理证实患有IV期胃癌并接受姑息性、即非根治性胃切除术的患者。数据来自韩国胃癌协会2019年和2023年的全国登记数据库，涵盖26,828例病例。

患者按切除淋巴结数量分为两组：少于15个淋巴结者62人，15个或以上者793人。作者特别强调，这一分组依据的是淋巴结数量，而非对D1和D2淋巴结清扫术的解剖范围进行直接比较。

两组之间的差异

在统计调整前，切除淋巴结较少组中43.5%的患者出现30天内并发症，死亡率为17.7%。在切除15个或更多淋巴结的组中，这两项指标分别为29.8%和6.8%。

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在按年龄、性别、体重指数、合并症、术前化疗、手术类型及其他参数加权后，并发症发生率为45.1%对30.9%，死亡率为19.7%对7.8%。

结论的局限性

研究人员警告称，这些结果并不能证明切除更多淋巴结的安全性或治疗获益。有限干预组中，术前身体状况较差的患者更多，接受开放手术或全胃切除的患者也更多。患者虚弱程度、营养状况、疾病范围以及选择手术时的具体情况都可能影响这些指标。

在各项并发症中，描述性差异最大的是肺炎：淋巴结较少组为14.8%，另一组为3.7%。同时，作者指出，由于此类病例数量较少，这些数据不足以对统计学显著性或因果关系作出可靠结论。

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