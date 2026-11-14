在韩国，执政的共同民主党三名高级官员抵制了一场领导层会议，并要求对党首金民锡展开伦理调查。崔敏姬、李成允和韩珉洙占该党最高委员会五名民选成员中的三人，他们转而举行了单独的记者会，据《韩国先驱报》报道。

此次抗议发生在金民锡下令立即对崔敏姬启动伦理调查的次日。起因是她称，总统李在明据称在2024年12月宣布戒严后反对弹劾前总统尹锡悦。

围绕弹劾的争议

总统办公室称有关这些言论的报道毫无根据，并表示“深切遗憾”。崔敏姬后来解释说，她将尹锡悦的弹劾程序与前总理韩德洙的案件混淆了。她表示，李在明在宣布戒严后始终支持弹劾尹锡悦。

崔敏姬还批评金民锡在未事先与她交谈的情况下决定启动调查。韩珉洙表示，党首本人应成为伦理审查对象，并指责他对该党进行不公平的管理。

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长期的派系对立

这场冲突与8月举行的共同民主党党首选举有关，金民锡以54.08%对45.92%的得票率击败郑清来。尽管郑清来落败，他仍在最高委员会保有影响力，因为五名民选成员中有三人被视为他的盟友。

郑清来的支持者指责金民锡利用有关对手可能与颇具争议的宗教团体新天地存在联系的怀疑。在11月3日的一次议员内部会议上，金民锡承认，没有证据表明派系竞争对手、李在明的反对者与新天地成员之间存在可能的联盟，并向受到这些指控伤害的人道歉。

金民锡的盟友驳斥了政治报复的说法。一群李在明总统的支持者呼吁将崔敏姬开除出党，而共同民主党发言人朴成俊表示，争议应在最高委员会会议上讨论，而不是通过抵制和记者会处理。

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