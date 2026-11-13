韩国去年逾9万人死于癌症——《韩国先驱报》

韩国去年有90,203人死于癌症，比2015年记录的76,855例此类死亡增加17.4%。据《韩国先驱报》援引韩国统计厅数据报道，癌症仍是该国首要死因，约占所有死亡病例的四分之一。

十年间，癌症死亡率从每10万人150.8例升至177.1例。相比之下，2024年该指标为每10万人174.3例。

胰腺癌死亡率超过胃癌

肺癌和肝癌的死亡率仍然最高。去年，肺癌死亡率为每10万人38.9例，肝癌死亡率为20.4例。2015年，相应指标分别为34.1例和22.2例。

胰腺癌死亡率从2015年的每10万人10.7例升至去年的17例。2022年，这类癌症的死亡率超过胃癌：每10万人14.3例，而胃癌为13.9例。与此同时，胃癌死亡率在十年间从16.7例降至13.7例。

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韩国设有针对六类癌症的国家筛查项目，包括胃癌、结直肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌和肺癌。胰腺癌筛查未被纳入其中，因为尚未确定能够降低一般人群死亡率的有效筛查方法。

地区和性别差异

2025年，男性癌症死亡率为每10万人219.9例，女性为134.7例。研究人员还指出，男性结直肠癌发病率较高；可能因素包括饮酒、肥胖和身体活动不足。

地区差异也依然显著。去年，光州的年龄标准化癌症死亡率最高，为每10万人86.5例。首尔的该指标连续第二年最低，为70.7例。专家强调，需要加强地区癌症中心的能力，尤其是在化疗和患者病情监测方面。

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